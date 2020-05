OL : Le maillot 2020-2021 de Lyon dévoilé

Dans : OL.

Le site spécialisé FootyHeadlines a dévoilé le très probable futur maillot de l'Olympique Lyonnais pour la saison 2020-2021.

Même si on ne sait toujours pas réellement quand débutera la prochaine saison de Ligue 1, à priori le 23 août, Adidas travaille déjà depuis longtemps sur le prochain maillot porté par Bruno Guimaraes et ses coéquipiers. Et il a même déjà fuité via FootyHeadlines. Le moins que l'on puisse dire est que les créatifs de la firme aux trois bandes ont fait dans la sobriété et même dans la simplicité pour ce maillot qui sera celui des 70 ans du club de Jean-Michel Aulas. Pas de quoi emballer les supporters de l'Olympique Lyonnais si l'on en croit les premières réactions via les réseaux sociaux.