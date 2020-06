OL : Envoyez l'addition, le Groupama Stadium coûte plus cher à Lyon !

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a renégocié avec la ville de Décines, et le club a accepté d'augmenter son versement à la commune où est installé le Groupama Stadium.

Les choses ont considérablement évolué à Lyon et sa région, suite aux élections municipales, mais cela n’a rien changé à Décines, la commune où a été construit le Groupama Stadium. Depuis trois ans, le stade de l’Olympique Lyonnais fonctionne à plein régime, même si l’épidémie de covid a mis à l’arrêt l’enceinte sportive, véritable machine à cash de l’OL. Mais du côté des élus locaux, on a décidé que l’heure était tout de même venue de renégocier les conditions de l’accord financier qui oblige le club de Jean-Michel Aulas à prendre une partie des frais payés par Décines pour que le stade fonctionne. Et du côté des dirigeants lyonnais, on a accepté sans problème de renégocier à la hausse ce contrat validé il y a cinq ans et qui devait être remis à jour.

Désormais, l’Olympique Lyonnais va payer 300.000 euros à la commune concernée au lieu des 100.000 euros prévus dans un premier temps, ce qui a réjoui la maire de Décines. Et Jean-Michel Aulas admet lui aussi que cette hausse est logique compte tenu des efforts faits par la ville. « Nous apportons notre pierre à l’édifice. Nous avons eu besoin d’un temps d’adaptation, de connaissance de la réalité. Le Groupama Stadium est aussi en constante évolution, les structures s’installent autour et génèrent des aménagements. Il est donc raisonnable de se retrouver autour d’une table pour ajuster notre contribution et apporter plus de sécurité, de services et d’embellissement à Décines », confie le président de l’OL.