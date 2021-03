OL : Le grand favori de Depay dévoilé au mercato

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’OL au mois de juin, Memphis Depay est ciblé par Barcelone et le PSG tandis que Jean-Michel Aulas rêve de le prolonger.

Dans quel club le très courtisé Memphis Depay évoluera-t-il la saison prochaine ? Pour l’heure, le mystère est total. Il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas a répété dans une interview accordée au Parisien que l’OL rêvait de prolonger son capitaine. Il faut dire que du haut de ses 14 buts inscrits en Ligue 1 cette saison, Memphis Depay s’impose comme la grande star de l’Olympique Lyonnais. Mais sa situation contractuelle attire les convoitises et pour le Néerlandais, l’occasion est belle de mettre les voiles dans un club du top 10 européen et de toucher une belle prime à la signature. En fin de semaine dernière, l’intérêt du PSG pour l’ex-buteur de Manchester United se confirmait. Mais selon le Mundo Deportivo, la priorité de Memphis Depay est toujours de parapher un contrat avec le FC Barcelone.

Au mois de septembre, la star de l’Olympique Lyonnais était toute proche de s’engager en faveur du Barça, où son ancien sélectionneur Ronald Koeman le désirait plus que tout. En raison de comptes dans le rouge vif, le club blaugrana n’a finalement pas été en mesure de s’octroyer les services de Memphis Depay, alors que l’OL s’était fait une raison et avait accepté sur le principe de transférer son attaquant de 27 ans. Libre au mois de juin, Depay est plus accessible et Barcelone pourrait bien retenter sa chance. A en croire le quotidien catalan, un rendez-vous au sommet se tiendra dans les prochains jours entre Joan Laporta et Ronald Koeman afin de faire le point sur le prochain mercato estival. Il sera bien sûr question de Memphis Depay mais également d’Erling Haaland et d’autres éventuelles pistes à étudier ou à ranger dans le fond d’un tiroir. Un rendez-vous sans doute décisif pour Memphis Depay dans l’optique d’une possible signature à Barcelone cet été…