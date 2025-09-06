OL ‍: Le drapeau de l'Algérie interdit à Lyon ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La signature de Rachid Ghezzal à l'Olympique Lyonnais a fait ressortir sur les réseaux sociaux un gros débat entre supporters de l'OL. Le fait d'arborer un drapeau algérien suscite toujours des soucis au Groupama Stadium.

L'Olympique Lyonnais a annoncé vendredi le retour à la maison de Rachid Ghezzal, l'ailier international algérien ayant quitté son club formateur il y a huit ans. Un come-back qui a provoqué des réactions mitigées chez les supporters, entre ceux qui pensent que cette signature ne sert à rien, quand d'autres estiment que l'OL a raison de tirer ce pari qui n'est pas très coûteux. Mais, ce samedi, @Bouchenouf69, un fan lyonnais a fait une remarque qui a provoqué une grosse polémique. « Du coup, on peut sortir un drapeau de l'Algérie dans le virage nord sans se faire tabasser ? Vu qu'il y a des drapeaux argentins pour Tagliafico ça devrait pas poser de problème », s'interroge le supporter de l'OL, qui sous-entend que les couleurs de certains pays sont plus faciles à arborer que d'autres dans les tribunes du Groupama Stadium.

Le drapeau algérien interdit à Lyon ?

OL : Rachid Ghezzal revient au club (officiel) https://t.co/8ilD83Quve — Foot01.com (@Foot01_com) September 5, 2025

Et en lisant les dizaines de réponses à ce message, il est clair que ce sujet ne laisse personne indifférents à Lyon. Tandis que le règlement intérieur de l'OL permet aux supporters d'apporter un drapeau national d'un joueur du club, certains supporters estiment que lorsque l'on adhère à une association, on doit se plier aux règles de ce groupe. « Tu es adhérent d’une association avec son règlement intérieur qui t’es remis au moment où tu adhères. Ton drapeau comme les autres ne sont pas autorisés. Si tu enfreins, tu risques l’exclusion. Et si t’es pas content, faudra pas pleurer d’une baffe », lui répond un supporter de l'Olympique Lyonnais. De quoi mettre le feu sur X (anciennement Twitter), entre ceux qui pointent du doigt une certaine frange de fans rhodaniens trop marqués politiquement. On verra lors du premier match de l'OL à domicile ce qu'il en sera des drapeaux algériens dans les tribunes.