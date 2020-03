OL : Le discours fort de Garcia, le vestiaire mobilisé

Dans : OL.

Une très bonne série puis une lourde défaite face au PSG, Rudi Garcia a longuement pris la parole pour mobiliser l’OL pour la fin de la saison.

Dans une spirale plutôt positive en ce moment, l’Olympique Lyonnais a tout de même pris 5-1 à domicile cette semaine. Certes face au PSG et avec des buts qui se sont enchainés en infériorité numérique, mais le score peut aussi marquer les esprits par son ampleur. Résultat, Rudi Garcia a tenu à reprendre les choses en mains auprès de son groupe, surtout dans le cadre de la préparation du match de dimanche face à Lille. Résultat, ce jeudi par exemple, l’entraineur lyonnais a pris son groupe dans le vestiaire pendant le décrassage, et lui a parlé pendant une heure révèle L’Equipe.

Le temps d’évoquer justement cette première heure de jeu très réussie face au PSG, et dans la lignée des performances récentes qui laisse présager une fin de saison intéressante. Un niveau de jeu à reproduire dans le choc face au LOSC, qui pourrait permettre à l’OL de faire dans un premier temps un pas vers la quatrième place occupée par les Nordistes. L’idée pour Rudi Garcia est de conforter ses joueurs, et leur faire comprendre qu’ils sont dans le bon chemin. Mais d’un autre côté, le danger est aussi de perdre les remplaçants, qui ont bien compris qu’un 11 type s’était dégagé, et des joueurs comme Andersen, Tete, Thiago Mendes, Caqueret ou Traoré peuvent décrocher alors qu’il reste encore beaucoup de matchs à disputer cette saison.