PSG : Le groupe contre Nantes dévoilé

Le PSG « fausse » la Ligue 1, ça fait scandale

On a perdu contre Lyon c'est ainsi.On a un effectif et L.E l'utilise en le faisant tourner pour reposer des joueurs c'est normal.Maintenant Lyon a joué à 11 derriere et a contré c'est de bonne guerre.on prend un but alors qu'il y a faute sur Vitinha et Ramos tire tres mal son penalty,c'est le jeu.Marseille va nous accuser s'il n'est pas en LDC comme les suppporters de Lyon qui considerent qu'ils auraient 19 points de plus sans les fautes d'arbitrage