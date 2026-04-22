PSG : Le groupe contre Nantes dévoilé

On a perdu contre Lyon c'est ainsi.On a un effectif et L.E l'utilise en le faisant tourner pour reposer des joueurs c'est normal.Maintenant Lyon a joué à 11 derriere et a contré c'est de bonne guerre.on prend un but alors qu'il y a faute sur Vitinha et Ramos tire tres mal son penalty,c'est le jeu.Marseille va nous accuser s'il n'est pas en LDC comme les suppporters de Lyon qui considerent qu'ils auraient 19 points de plus sans les fautes d'arbitrage
Son match contre Lyon a été bien moyen!Je ne suis pas convaincu
Après en pleine saison et en vrac comme ca cest dur d'attirer qui que ce soit de potable .. meme si effectivement il y avait peu de chance que beye fasse l'affaire
100 millions !il faut oublier et Barcola n'est pas encore parti
Bien fait pour sa gueule et en plus il sera a l'isolement cette victime il pourra meme pas sortir en promenade parceque les autres détenus vont le marbrer
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|28
|20
|3
|5
|62
|25
|37
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|29
|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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