Nantes va « tenter comme l’OL » pour battre le PSG

Reporté dans les conditions que l'on sait, le match PSG-Nantes a lieu ce mercredi (19h sur Ligue 1+). Pour les deux formations, il revêt une importance énorme, et du côté nantais on veut s'inspirer de Lyon pour réussir un exploit légendaire.

Le FC Nantes n'a vraiment pas de chance, car le match à Paris ne sera pas pris à la légère par Luis Enrique. L'entraîneur du Paris Saint-Germain l'a d'ailleurs reconnu, la défaite de dimanche face à Lyon oblige le club de la capitale à aligner ses titulaires contre les Canaris pour éviter bien des tourments en Ligue 1. Autrement dit, alors que Nantes est au bord de la relégation en Ligue 2, l'équipe de Waldemar Kita affrontera un Paris Saint-Germain déterminé à lui infliger une défaite cuisante, et rapidement si possible, à une semaine du match aller contre le Bayern Munich. Vahid Halilhodzic le sait, cela risque de secouer fort pour son équipe, mais l'entraîneur nantais, suspendu pour ce match, veut s'inspirer de Lyon.

Nantes n'a rien à perdre à Paris

N'ayant pas le droit d'être sur le banc de touche au Parc des Princes, tout comme son adjoint Patrick Collot, lui aussi suspendu, Coach Vahid fait passer un messahe à ses joueurs. « Tu peux te révolter mais, bon, contre la meilleure équipe du monde, tu peux aussi prendre une gifle. En plus, Paris a perdu un match important face à Lyon dimanche, ce n’est vraiment pas le moment de les affronter. Il faudra tenter, comme l’a fait l’OL. Il faudra aussi beaucoup de réussite », prévient Vahid Halilhodzic, qui n'a cependant pas d'Endric ou de Moreira dans son effectif et saif que ce PSG-Nantes risque d'enfoncer un peu plus son équipe. Cependant, comme le disait Jean-Claude Dusse : « Si je peux te de donner un conseil : oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce ! On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher ! ».

Pour Nantes, qui n'a plus gagné un match depuis la réception du Havre (2-0) il y a deux mois jour pour jour, ce déplacement à Paris est un joker, au pire les Canaris ne prendront aucun point, au mieux ils signeront un énorme exploit qui pourrait changer leur avenir...et celle du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Du côté de Lens, on doit croiser les doigts pour que l'équipe nantaise fasse dérailler le PSG.