« Le recrutement du siècle » Lens bluffe tout le monde

Le Racing Club de Lens se hisse en finale de Coupe de France pour la première fois depuis 28 ans. Les Sang et Or ont battu le TFC sur le score de 4-1 et rallient le Stade de France. La saison du club artésien bluffe les observateurs.

Pierre Sage et le RC Lens continuent leur miracle et banalisent l'exceptionnel. Ce mardi soir, les Artésiens se sont hissés en finale de la Coupe de France en battant Toulouse sur le score de 4-1. Vingt-huit ans après, les Sang et Or retrouvent le Stade de France pour tenter de glaner la première Coupe de France de leur histoire. Encore à la lutte en Ligue 1 , les Nordistes réalisent une saison dépassant toutes les attentes. Avec une deuxième place assurée en championnat, les Artésiens retrouveront la Ligue des champions l’an prochain. Malgré beaucoup de départs ces dernières saisons, les Sang et Or ont trouvé la recette du succès avec Pierre Sage.

Lens choque par son recrutement

Une nouvelle fois ce mardi soir, le niveau de jeu du RC Lens a bluffé les observateurs. Le recrutement effectué lors du mercato estival porte ses fruits. Sur le plateau de l’Equipe du soir, Régis Testelin rend hommage à la cellule de recrutement lensoise. « C’est le recrutement du siècle. Je veux dire, on a l’équipe sous les yeux. Risser, recrue, Baidoo recrue, Sangaré recrue, Thauvin recrue, Édouard recrue, Saint-Maximin recrue et Udol recrue. Et tous les joueurs sont performants. Mais c’est du jamais vu. Le taux de réussite est proche de 100%, c’est invraisemblable, » s’exclame-t-il.

Pour cet exercice 2025-2026, les Lensois ont dépensé 56 millions d’euros pour 102 millions d’euros de vente. Les deux recrues les plus onéreuses sont des indéboulonnables du système de Pierre Sage : Samson Baidoo et Mamadou Sangaré. Les deux joueurs ont coûté huit millions d’euros chacun. Désormais, le RC Lens doit remettre la tête dans le guidon pour un déplacement périlleux à Brest en Ligue 1.