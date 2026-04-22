Supporters de l'OL (photo d'illustration)
Supporters de l'OL (photo d'illustration)

OL : Prison pour le supporter qui avait frappé deux femmes

OL22 avr. , 11:00
parClaude Dautel
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Lors de la diffusion de la finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG en 2024, deux supporters lyonnais avaient été accusés d'avoir frappé volontairement deux supportrices, tout cela sur fond de racisme. Le tribunal a condamné l'un des deux supporters, mais a écarté toute forme de racisme.
C'est une scène qui avait fait du bruit du côté des supporters lyonnais. Le 25 mai 2024, l'Olympique Lyonnais avait organisé la retransmission de la finale OL-PSG sur écran géant au Groupama Stadium. Et une caméra de surveillance avait saisi l'attitude de deux supporters qui, sur la célébration du but rhodanien, avaient eu un comportement brutal sur deux supportrices voilées, certains ayant même évoqué un salut nazi. La séquence avait été relayée sur les réseaux sociaux, tandis que les deux jeunes supportrices lyonnaises avaient porté plainte suite à cet incident. Mardi, le tribunal de Lyon a rendu son délibéré dans cette affaire, et si l'un des deux hommes a été condamné à dix mois de prison assortis d’un sursis probatoire de deux ans et d'une interdiction de stade, l'autre a été relaxé. Surtout, le tribunal n'a retenu aucune des accusations de racisme.

Le racisme écarté du dossier

Pour l'avocat du supporter condamné, il y a de quoi se satisfaire dans cette décision du tribunal de ne pas retenir les accusations de racisme. « Tous les réseaux sociaux, la télévision, s’étaient emparés du sujet en créant du faux buzz sur du racisme et des violences sexistes. Le tribunal a reconnu qu’il y a eu une bousculade avec des faits de violence, d’ailleurs il y a une condamnation sur ce terrain-là, mais tout ce qui concerne le racisme ou le sexisme a été écarté. C’est un véritable soulagement pour mon client qui a très mal vécu le harcèlement qu’il a subi sur les réseaux sociaux. Des gens l’ont suivi, sont venus dégrader son domicile », a fait savoir Maître Costa dans les colonnes du Dauphiné.
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Derniers commentaires

Le PSG « fausse » la Ligue 1, ça fait scandale

On a perdu contre Lyon c'est ainsi.On a un effectif et L.E l'utilise en le faisant tourner pour reposer des joueurs c'est normal.Maintenant Lyon a joué à 11 derriere et a contré c'est de bonne guerre.on prend un but alors qu'il y a faute sur Vitinha et Ramos tire tres mal son penalty,c'est le jeu.Marseille va nous accuser s'il n'est pas en LDC comme les suppporters de Lyon qui considerent qu'ils auraient 19 points de plus sans les fautes d'arbitrage

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Son match contre Lyon a été bien moyen!Je ne suis pas convaincu

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Après en pleine saison et en vrac comme ca cest dur d'attirer qui que ce soit de potable .. meme si effectivement il y avait peu de chance que beye fasse l'affaire

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100 millions !il faut oublier et Barcola n'est pas encore parti

OL : Prison pour le supporter qui avait frappé deux femmes

Bien fait pour sa gueule et en plus il sera a l'isolement cette victime il pourra meme pas sortir en promenade parceque les autres détenus vont le marbrer

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
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343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
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293078153456-22
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2530510152539-14
17
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202948172546-21
18
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153036212766-39

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