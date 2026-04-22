OL : Prison pour le supporter qui avait frappé deux femmes

Lors de la diffusion de la finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG en 2024, deux supporters lyonnais avaient été accusés d'avoir frappé volontairement deux supportrices, tout cela sur fond de racisme. Le tribunal a condamné l'un des deux supporters, mais a écarté toute forme de racisme.

C'est une scène qui avait fait du bruit du côté des supporters lyonnais. Le 25 mai 2024, l'Olympique Lyonnais avait organisé la retransmission de la finale OL-PSG sur écran géant au Groupama Stadium. Et une caméra de surveillance avait saisi l'attitude de deux supporters qui, sur la célébration du but rhodanien, avaient eu un comportement brutal sur deux supportrices voilées, certains ayant même évoqué un salut nazi. La séquence avait été relayée sur les réseaux sociaux, tandis que les deux jeunes supportrices lyonnaises avaient porté plainte suite à cet incident. Mardi, le tribunal de Lyon a rendu son délibéré dans cette affaire, et si l'un des deux hommes a été condamné à dix mois de prison assortis d’un sursis probatoire de deux ans et d'une interdiction de stade, l'autre a été relaxé. Surtout, le tribunal n'a retenu aucune des accusations de racisme.

Le racisme écarté du dossier

Pour l'avocat du supporter condamné, il y a de quoi se satisfaire dans cette décision du tribunal de ne pas retenir les accusations de racisme. « Tous les réseaux sociaux, la télévision, s’étaient emparés du sujet en créant du faux buzz sur du racisme et des violences sexistes. Le tribunal a reconnu qu’il y a eu une bousculade avec des faits de violence, d’ailleurs il y a une condamnation sur ce terrain-là, mais tout ce qui concerne le racisme ou le sexisme a été écarté. C’est un véritable soulagement pour mon client qui a très mal vécu le harcèlement qu’il a subi sur les réseaux sociaux. Des gens l’ont suivi, sont venus dégrader son domicile », a fait savoir Maître Costa dans les colonnes du Dauphiné.