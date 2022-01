OL : Le départ express de Shaqiri se négocie !

L'avenir de Xherdan Shaqiri fait beaucoup parler, et pas qu'à l'Olympique Lyonnais. Le Suisse a des courtisans, et Jean-Michel Aulas ne le retiendra pas à tout prix.

Peter Bosz compte sur Xherdan Shaqiri pour la deuxième partie de saison, et l’OL aura en effet bien besoin de toutes ses forces vives pour inverser la tendance et remonter au classement. L’expérience du Suisse peut aussi servir en Coupe d’Europe, avec la volonté d’aller loin en Europa League, et pourquoi pas offrir un beau trophée aux Lyonnais dans cette saison difficile. En tout cas, l’entraineur néerlandais a renouvelé sa confiance dans son ailier qui a eu un mal fou à exister en première partie de saison. « Il est bien rentré mais ça ne me surprend pas car il s'entraîne bien depuis quelques semaines. Les joueurs qui viennent d'un autre championnat ont besoin de s'adapter un peu plus. Il ne m'a pas déçu face à Troyes », a ainsi glissé Peter Bosz à propos de l’ancien joueur de Liverpool, qui a tout de même globalement déçu depuis sa signature à l’OL. Au point de le laisser reparti en cas d’offre ?

Update #Shaqiri: It's possible that he will leave @OL in this transfer window. Talks with several clubs from 🇬🇧🇩🇪🇮🇹 have taken place but there is no offer so far. A move to the @MLS is also possible. @SkySportDE