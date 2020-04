OL : Le départ de Maurice enfin expliqué, c'est bien lié à Juninho

Dans : OL.

C'est la surprise de ce printemps, Florian Maurice va rejoindre le Stade Rennais. Il quitte l'OL, qui n'a pas su lui donner les commandes du secteur sportif.

Dans un football français totalement concentré sur la gestion de la crise sanitaire et financière, personne ne bouge ou presque. Florian Maurice va rejoindre le Stade Rennais pour y occuper un rôle de recruteur en chef et de directeur sportif. Ancré dans les murs à l’Olympique Lyonnais, l’ancien avant-centre semblait devoir construire sa carrière entre Rhône et Saône, mais tout s’est écroulé avec ce départ qui laisse un goût très amer à Jean-Michel Aulas. Ce n’est pourtant pas une surprise pour certains anciens du club qui ont connu Florian Maurice. Son boulot était ainsi apprécié par Gérard Bonneau, dirigeant historique de l’OL, qui se confie à ce sujet dans France Football.

« Flo travaillait déjà comme un directeur sportif à Lyon, l’ambiguïté vient de là. Parce que c’est un directeur sportif ! Il maitrise tous les aspects du poste. Sa capacité, c’est d’aller chercher des talents, jeunes ou moins jeunes, qui vont apporter quelque chose au club sur le plan sportif mais aussi financier. Il a rapidement eu toute la panoplie », a livré Gérard Bonneau, qui se souvient que Maurice allait souvent accueillir les nouvelles recrues à l’aéroport, dans un rôle symboliquement dévoué au directeur sportif. Et c’est donc en faisant venir Juninho alors que l’OL avait déjà ce qu’il fallait, que l’ex-international français a compris qu’il fallait changer d’air. « Mais quand tu fais partie des meubles, on a parfois tendance à aller chercher ailleurs ce qu’on a sous la main », a regretté Eric Roy, ancien joueur de l’OL désormais directeur sportif à Watford. Un sentiment qui partage forcément à Lyon, où Juninho est considéré comme le DS parfait, même si son arrivé a comme conséquence de voir Maurice quitter le club.