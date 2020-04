OL : Le crash total, Jean-Michel Aulas a son plan

Dans : OL.

Cela fait partie des points que Jean-Michel Aulas aime soulever. Depuis 23 ans consécutivement, l’Olympique Lyonnais a toujours participé à une Coupe d’Europe.

Et le président de l’OL tient à ce que cela continue. Néanmoins, la position en championnat est délicate, la victoire finale en Ligue des Champions reste peu probable, et la finale de la Coupe de la Ligue se déroulera face au PSG, pas vraiment habitué à manquer la dernière marche. Résultat, le scénario catastrophe est possible, et Jean-Michel Aulas a bien voulu l’évoquer au micro d’OL TV. Pour le dirigeant rhodanien, il n'y a clairement pas de quoi remettre en cause la stratégie mise en place l'été dernier, avec notamment les commandes données à Juninho, qui se fait tout de même bien discret pour sa première saison.

« Si par malheur, ce que je ne crois pas, nous n’avions pas la possibilité de jouer une coupe d’Europe l’année prochaine, nous allons continuer le plan. Pour moi, c’est l’année une du plan Juninho. L’année écoulée, il a découvert un certain nombre de choses. il correspond parfaitement, on a l’homme qui va permettre sur les années qui viennent de relancer l’olympique lyonnais. On en profiterait pour accélérer le pas. On profitera d’une année où on ne jouera pas tous les trois jours. Cette saison, on ne nous a pas fait de cadeau, on a eu beaucoup de blessés. On voit que Marseille a pu se concentrer sur le championnat et peut prétendre à une place européenne, sous réserve de respect des règles du fair-play financier », a tout de même glissé le président de l’OL, dans un petit tacle quasiment inévitable au rival marseillais. En attendant, l’Olympique Lyonnais a encore son destin en mains dans trois compétitions, et c’est certainement ce que préfère retenir Jean-Michel Aulas pour la fin de la saison.