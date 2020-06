OL : Le choc, Aouar a perdu 20 ME à cause du Covid

Dans : OL.

Auteur d’une belle saison avec l’Olympique Lyonnais, Houssem Aouar fait partie des joueurs qui disposent d’un bon de sortie dans la capitale des Gaules.

Dans le viseur du PSG, de la Juventus Turin et de Manchester City, le milieu de terrain français aura l’embarras du choix pour son avenir. De son côté, Lyon ne s’opposera pas au départ de sa pépite, à condition bien sûr de s’y retrouver financièrement. Et selon les informations obtenues par Goal, c’est une somme de 70 ME en cash que Jean-Michel Aulas réclamait pour le transfert d’Houssem Aouar. Un prix qui est désormais surévalué en raison de la crise du Covid-19 et qui oblige l’Olympique Lyonnais à revoir ses prétentions à la baisse selon le média.

En effet, le président de l’OL se satisferait désormais d’une proposition avoisinant les 50 ME pour lâcher son milieu de terrain. A ce prix, il est évident que la Juventus Turin et Manchester City tenteront leur chance pour obtenir le renfort d’Houssem Aouar, lequel est très coté auprès des recruteurs des plus grands clubs européens. Reste maintenant à voir quel club aura la préférence du meneur de jeu de l’OL, lequel a également été associé au Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Mais le champion de France en titre n’ayant que 70 ME à dépenser sur le mercato des transferts, le dossier Aouar a clairement pris de plomb dans l’aile. D’autant plus que Julian Draxler, un joueur au profil assez similaire à celui d’Houssem Aouar, est plus que jamais parti pour rester. En effet, l’Allemand souhaite aller au terme de son contrat avec le PSG, c’est-à-dire jusqu’en 2021.