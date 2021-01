OL : Le calme ou la tempête, Depay a les clés du mercato

Dans : OL.

Satisfait de son effectif, l’Olympique Lyonnais ne compte pas enregistrer de mouvements importants d’ici la fin du mercato hivernal. Du moins si l’attaquant néerlandais Memphis Depay ne pousse pas pour partir.

On ne change pas un groupe qui gagne, pense-t-on du côté de l’Olympique Lyonnais. Leader à la trêve hivernale, le club rhodanien est forcément satisfait de son effectif et n’a aucune raison de vouloir le modifier. Mieux vaut éviter de toucher à l’équipe de Rudi Garcia en pleine réussite depuis de nombreuses semaines. Seuls quelques jeunes peu utilisés pourraient être autorisés à partir en prêt. Tout comme le milieu brésilien Jean Lucas, mécontent de son faible temps de jeu, et qui a obtenu un bon de sortie pour terminer la saison en prêt chez un autre pensionnaire de Ligue 1. Pour le reste, ce sera calme annonce L’Equipe, sauf si Memphis Depay en décidait autrement.

En effet, l’attaquant des Gones représente la principale interrogation pour ses dirigeants. Le directeur sportif Juninho avait assuré qu’aucun cadre ne bougerait cet hiver. Mais à quelques mois de la fin de son contrat, le Néerlandais de 26 ans a sans doute les cartes en main, lui qui espérait tant signer au FC Barcelone l’été dernier. D’ailleurs, le Barça, de même que la Juventus Turin, ne l’a pas totalement oublié. En fonction du résultat des élections présidentielles à la fin du mois, les Blaugrana pourraient bien revenir à la charge et contrecarrer les plans du patron Jean-Michel Aulas, très attaché à son capitaine. A noter qu’en cas de départ de Depay, l’OL envisage toujours de recruter Islam Slimani, que Leicester City accepte de libérer de son bail.