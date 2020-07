OL : Le bouchon va sauter cet été, Rafael a une touche

Dans : OL.

Cet été plus que jamais, l’OL a la volonté de régler son embouteillage au poste de latéral droit durant le mercato.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le club rhodanien dispose de Léo Dubois, de Kenny Tete et de Rafael. Trois joueurs pour un seul et unique poste, cela fait beaucoup. Un constat qui sera d’autant plus valable la saison prochaine, si l’Olympique Lyonnais ne parvient pas à arracher une qualification pour une coupe d’Europe. C’est ainsi que Juninho s’est lancé dans la périlleuse mission dégraissage, avec l’espoir de trouver un point de chute à Kenny Tete ou à Rafael, l’idée étant évidemment de conserver l’indiscutable Léo Dubois comme titulaire.

Véritable flop depuis son arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam, Tete a quelques touches en Italie et en Angleterre mais pour l’instant, aucune offre n’est arrivée sur le bureau de Jean-Michel Aulas. La situation est légèrement différente pour Rafael. Et pour cause, l’ancien défenseur de Manchester United ne dispose plus que d’une année de contrat dans la capitale des Gaules, ce qui attire l’attention de plusieurs clubs, notamment en Amérique du Sud.

Mais très récemment, un club européen s’est également positionné pour recruter le défenseur de 30 ans. Selon les informations obtenues par le média grec Gazetta, c’est l’Olympiakos d’un certain Mathieu Valbuena qui est très intéressé par le profil de Rafael afin de renforcer sa défense la saison prochaine. En raison de sa situation contractuelle, l’OL ne se montrera pas gourmand concernant l’indemnité de transfert. Pour les Gones, c’est plutôt l’économie du salaire du Brésilien qui est importante, à un poste où le club est bien fourni. Reste maintenant à voir si l’opération aboutira alors que de son côté, Rafael avait ouvert la porte à un retour au Brésil à l’issue de son contrat à Lyon…