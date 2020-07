OL : Kenny Tete en soldes pour éviter le fiasco

Dans : OL.

En recrutant Kenny Tete pour 4 ME en provenance de l’Ajax Amsterdam en 2017, l’OL pensait réaliser un très joli coup sur le marché des transferts.

L’idée de Florian Maurice et de Jean-Michel Aulas, à l’époque, était évidemment de faire progresser ce prometteur latéral droit de 21 ans afin de le vendre deux à trois fois plus cher dans le futur, un plan qui s’est déroulé sans accroc avec des joueurs comme Ferland Mendy ou encore Tanguy Ndombele. Mais assurément, l’Olympique Lyonnais ne connaîtra pas un tel succès au moment de vendre Kenny Tete, dont le contrat dans la capitale des Gaules expire en juin 2021 et qui a maintenant 24 ans. Et pour cause, le site Sportune a fait le point sur la situation du Néerlandais.

Et elle n’est pas vraiment réjouissante pour les finances de l’Olympique Lyonnais puisque le média, qui s’appuie sur les estimations de Transfermarkt et de l’Observatoire du Football CIES, indique que Kenny Tete ne pourra pas être vendu pour plus de 5 ME en cas de transfert cet été. Une faible valeur marchande qui s’explique par les performances décevantes du joueur, son statut de remplaçant et sa situation contractuelle. En concurrence avec Léo Dubois et Rafael, l’ancien défenseur de l’Ajax Amsterdam n’a jamais réussi à s’imposer à l’OL et c’est précisément pour cela que les Gones feront le maximum pour lui trouver une porte de sortie dès cet été malgré sa faible valeur marchande. En Premier League, son nom a très timidement été associé à Everton, qui n’a pas entamé pour autant de négociations concrètes. Plus encore qu’un transfert à 5 ME, le 7e de Ligue 1 peut redouter un départ libre de tout contrat dans un an pour Kenny Tete…