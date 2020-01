OL : Le boss à Lyon c’est Juninho, merci le mercato d’hiver

Dans : OL.

En perdition il y a encore quelques semaines en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais s’est relancé grâce à des succès contre Bordeaux et Toulouse. En parallèle, le club rhodanien a effectué un mercato ambitieux.

Effectivement, les Gones ont déjà bouclé les transferts de Karl Toko-Ekambi et de Tino Kadewere. Dans les prochaines heures, c’est Bruno Guimaraes qui devrait parapher son contrat en faveur de l’Olympique Lyonnais. Un gros coup de la part du directeur sportif Juninho, quand on sait que l’Atlético de Madrid était également sur les rangs pour accueillir le capitaine de la sélection olympique du Brésil. Finalement, c’est bien l’OL que Bruno Guimaraes va rejoindre, en échange d’un chèque de 25 ME. La preuve que Juninho a enfin pris la mesure de son rôle de directeur sportif et qu’il s’impose comme le patron du sportif à Lyon selon Pierre Ducrocq.

« Pour Juninho, je suis très content que le dossier Guimarães arrive sûrement à son terme pour Lyon. Pour deux raisons. Un, ça va faire beaucoup de bien à l’OL. Et deux, parce que c’est Juninho qui est à l’origine de ce dossier. Et j’espère que ça va aussi faire beaucoup de bien à Juninho. J’espère pour lui que Guimarães va être bon. Un peu comme avec Jean Lucas, en qui je fonde quelques espoirs. Il y a quelque chose avec ce joueur aussi. J’espère que le fait de prendre un petit plus de crédibilité pour Juni va pouvoir le remettre un peu sur le devant dans ce club-là. Car c’était le projet à l’origine. L’OL a besoin de quelqu’un comme ça sur le plan sportif. Il fait le lien entre la cellule de recrutement, le président et l’entraîneur. Sans ce lien, ce serait compliqué à l’OL… Donc j’espère que tout ça va le mener dans ce rôle-là » a lancé le consultant de RMC, ravi de voir Juninho prendre enfin la mesure de son rôle à l’Olympique Lyonnais.