OL : Guimaraes à Lyon mardi ou mercredi, Juninho optimiste !

Dans : OL.

Longtemps au cœur d’une bataille entre l’Olympique Lyonnais et l’Atlético de Madrid, le milieu de terrain de 22 ans a choisi le club rhodanien.

En échange de 25 ME, le capitaine de la sélection olympique du Brésil va quitter la formation de l’Athletico Paranaense pour poser ses valises en France. Plus tôt dans la journée, le représentant de Bruno Guimaraes, à savoir Alexis Malavolta, confirmait l’existence d’un accord total entre l’Olympique Lyonnais, Paranaense et le joueur. Actuellement en Colombie pour tenter de qualifier le Brésil pour les JO, Bruno Guimaraes devrait être officialisé par l’Olympique Lyonnais la semaine prochaine selon Juninho, qui a lâché quelques indiscrétions à BeInSports après le succès des Gones contre Toulouse au Groupama Stadium.

« Pour Bruno Guimaraes, c’est à 95% fait. On va aller là-bas pour faire les derniers tests. On va le voir mercredi pour passer sa visite médicale. On espère pouvoir l’annoncer rapidement. Il est très à l’aise techniquement. Il va falloir être patient avec lui. Il peut faire de belles transversales. Il a une belle personnalité. Bruno veut vraiment venir chez nous et on en est très heureux » a indiqué le directeur sportif lyonnais.. A moins d’un improbable retournement de situation, qui reste toutefois possible dans ce dossier complexe à bien des égards, Bruno Guimaraes deviendra donc la semaine prochaine la troisième recrue hivernale de l’Olympique Lyonnais après Karl Toko-Ekambi, buteur pour son premier match contre Toulouse, et Tino Kadewere.