OL : Le beurre et l'argent du beurre, Florian Maurice proche de Rennes ?

Evoqué depuis plusieurs semaines, le départ de Florian Maurice de Lyon vers le Stade Rennais pourrait intervenir rapidement.

Le football français est à l’arrêt complet, mais dans les coulisses les clubs continuent à s’activer. Et du côté de l’Olympique Lyonnais un des dossiers chauds de ces dernières semaines concerne le départ possible de Florian Maurice. Le patron de la cellule recrutement de l’OL est très convoité par le Stade Rennais où Nicolas Holveck, le nouveau président exécutif du club breton, souhaite s’attacher ses services. De son côté, Jean-Michel Aulas pense lui que Florian Maurice restera à Lyon, le patron de Lyon ayant récemment estimé que si ce dernier devait partir de l’OL c’était uniquement pour un club du standing du FC Barcelone ou du Real Madrid, mais pas pour une autre formation de Ligue 1.

Ce n’est pas l’avis de Romain Molina, qui est lui persuadé que Florian Maurice est très proche d’accepter l’offre du Stade Rennais et donc de quitter l’Olympique Lyonnais. « Rennes lui a fait une proposition importante. Les négociations ont commencé depuis un mois. Maurice a fait du bon boulot à l’OL, avec Mendy, Ndombele ou Dembélé. Et Rennes le considère beaucoup. A Lyon, il ne s'entend pas avec Juninho. Rennes lui propose d’être le patron du sportif. Ce serait une promotion pour lui. Sans parler financièrement, même s’il avait obtenu une augmentation l’été dernier. En Bretagne, il pourrait gagner deux fois plus qu’à Lyon. Si Maurice n’était pas attaché à Lyon, il serait déjà à Rennes. Car l’offre du Stade Rennais est largement mieux en termes de reconnaissance ou de finances. Il réfléchit encore. Mais la tendance, c’est qu’il s’est rapproché de Rennes », explique le journaliste, qui estime que les choses se décanteront lorsque la situation sera plus claire en Ligue 1.