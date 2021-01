OL : Le Barça est clair avec Depay, Lyon exulte !

Dans : OL.

Bien que mystérieux au micro de Canal + après OL-Lens, Memphis Depay ne devrait pas quitter le Rhône au mois de janvier.

Au fil des jours, le départ de Memphis Depay au mercato hivernal semble de plus en plus improbable. Via son compte Twitter, Jean-Michel Aulas a laissé filtrer une tendance claire au sujet de l’avenir de son capitaine en cette fin de semaine. « Ce serait bien de laisser en paix Memphis, un capitaine exemplaire. Après la demi-finale de Ligue des Champions, il peut emmener l’OL très haut cette année. Il sera toujours chez lui à l’OL » a notamment lâché le patron de l’Olympique Lyonnais, alors que le Néerlandais était tout proche de signer à Barcelone au mois de septembre. Ces dernières semaines, la presse catalane s’est enflammée autour d’une possible arrivée de Depay au Barça en janvier.

Ce scénario est de moins en moins probable, et devient même impossible au fil des jours. La preuve ce vendredi avec les dernières informations livrées par le journal Sport, qui affirme que si Ronald Koeman pousse en interne pour le recrutement de Memphis Depay, il est bien seul à se démener dans ce dossier au Barça. En effet, entre des comptes dans le rouge vif et une élection présidentielle à la fin du mois, il est totalement impossible que Barcelone bouge sur le dossier du capitaine de l’OL. Memphis Depay n’a donc plus rien à espérer du Barça cet hiver, à moins que le futur président catalan qui sera élu la dernière semaine de janvier ne soit un partisan de l’ancien Mancunien. En cas de départ, la Juventus Turin reste donc la grande favorite pour Memphis Depay, dont l’avenir semble toutefois plus que jamais s’écrire à Lyon pour le plus grand bonheur de Rudi Garcia, des dirigeants et des supporters.