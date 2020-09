OL : Le Barça confirme être trop pauvre pour s'offrir Depay

Dans : OL.

Plus que jamais annoncé sur le départ, Memphis Depay a inscrit mardi soir son quatrième but de la saison sous les couleurs de l’OL.

Remplaçant au coup d’envoi du match entre Montpellier et Lyon (2-1), le capitaine rhodanien a inscrit le penalty de l’espoir pour les Gones. Un but insuffisant pour ramener un match nul de la Paillade, où Juninho a par ailleurs fait des annonces sur le thème du mercato. Dès le coup de sifflet final, le directeur sportif de l’OL a fait savoir qu’il n’avait pas reçu la moindre offre de transfert pour Houssem Aouar. Un constat également valable au sujet de Memphis Depay, dont le transfert au FC Barcelone avait pourtant été annoncé plus tôt dans la journée par la presse néerlandaise.

Koeman confirme, Barcelone doit vendre

Une information démentie, dans la mesure où le club blaugrana doit impérativement vendre avant de songer à recruter le capitaine de Lyon. Dans un entretien accordé à Fox Sports ce mercredi, le nouveau coach barcelonais Ronald Koeman a d’ailleurs officiellement confirmé la thèse selon laquelle Barcelone devait se séparer d’un ou deux gros salaires avant de songer à soumettre une offre à l’Olympique Lyonnais pour le transfert de Memphis Depay. « D’abord, il faut vendre avant de faire venir Depay » a simplement indiqué l’ancien sélectionneur des Pays-Bas, qui avait fait de Memphis Depay son leader incontesté avec les Oranje. Reste maintenant à voir si le FC Barcelone parviendra à dégraisser suffisamment afin de recruter l’ancien Mancunien, à qui il reste un an de contrat dans la capitale des Gaules. Depuis plusieurs semaines, Barcelone négocie les départs de Luis Suarez et d’Arturo Vidal. Et si le Chilien est toujours proche de l’Inter Milan, l’Uruguayen n’a désormais plus beaucoup de chances de rallier la Juventus Turin, ce qui pourrait corser davantage le dossier Memphis Depay…