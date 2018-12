OL : Le Barça arrive, il ne tombera pas dans le piège

Dans : OL, Mercato, Ligue des Champions.

Le rapprochement est vite fait. Après avoir fait plus que trembler Manchester City en phase de poule, l’Olympique Lyonnais s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le club de Jean-Michel Aulas y affrontera le FC Barcelone. Et comme, dans le même temps, l’OL compte dans ses rangs de nombreuses pépites qui font saliver l’Europe, les annonces mercato ne devraient pas tarder. Si un appel du pied du géant catalan ne laisse pas grand monde indifférent, les Lyonnais sont bien décidés à ne pas passer pour des fans barcelonais avant de les affronter. Ainsi, interrogé par L’Equipe sur un éventuel transfert à Barcelone prochainement, Ferland Mendy a été d’une limpidité absolue.

« Si je rêve de jouer dans une équipe comme Barcelone ? Non, pas spécialement, je suis quelqu’un qui prend match après match, année après année. Ce qui se passera plus tard, ça se passera plus tard. Pour l’instant, je suis là », a prévenu l’arrière gauche qui monte, et qui est très certainement en train de monter aussi dans les désirs de recrutement des grands d’Europe. Notamment avec ses premiers pas en équipe de France, et ses performances de premier choix en Ligue des Champions. Mais si à l’heure actuelle Ferland Mendy rêve de Barcelone, c’est uniquement en vue du match de Ligue des Champions à venir.