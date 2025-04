OL ‍: Laurent Prud'homme licencié pour faute grave ‍?

Dans : OL.

L'avenir de Laurent Prud'homme risque de finalement s'inscrire loin de l'Olympique Lyonnais, dont il est actuellement le directeur général. Un départ qui pourrait se faire sans ménagement.

Tandis que Paulo Fonseca prépare le match important de ce samedi soir au Groupama Stadium face à Rennes, une rencontre qui ressemble à un quitte ou double pour l'OL, cela s'agit énormément dans les coulisses et au plus haut niveau. Cette semaine, RMC et L'Equipe ont annoncé que le directeur général, nommé l'an dernier par John Textor, était en grand danger, même si le quotidien sportif précisait que Laurent Prud'homme pourrait éventuellement être installé dans d'autres fonctions au sein d'Eagle Football Group. À en croire, Julien Huët, correspondant à Lyon du Parisien, la situation entre John Textor et Laurent Prud'homme serait beaucoup plus tendu que ce qui a été dit ces derniers jours, au point même que le départ du directeur général de l'Olympique Lyonnais devrait se faire sans aucun ménagement et sans aucun cadeau.

L'OL va encore vivre des jours agités

L'heure ne serait plus à la diplomatie à la tête de l'Olympique Lyonnais. « L’entraîneur a été remercié, le dirigeant (Ndlr : Laurent Prud’homme) est en péril, et même en passe d’être licencié pour faute grave. Un symbole de plus de l’instabilité chronique qui ronge le club », écrit notre confrère lyonnais. Et si ce dernier ne révèle pas quelle pourrait être cette faute reprochée au directeur général, à qui certains reprochent de trop se mêler du sportif, Laurent Prud'homme préfère rester silencieux, même s'il prépare sa riposte. « Prud’homme, pour l’heure, garde le silence. On le dit soucieux de rétablir son image, après qu’un conflit interne a abîmé sa réputation. Et que des rumeurs infondées ont circulé sur son incapacité à boucler un deal de plusieurs millions d’euros avec la République démocratique du Congo », précise Julien Huët. D'ici là, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers devront éteindre l'incendie qui couve après les défaites contre Manchester United et encore plus face à l'AS Saint-Etienne.