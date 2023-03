OL : Laurent Blanc visé, ses choix font scandale

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dominateur, l’OL a été tenu en échec par Lorient (0-0) dimanche après-midi au Groupama Stadium.

Dans le ventre mou en championnat, l’Olympique Lyonnais avait une belle occasion de prendre des points à Nice, Lille ou encore Rennes lors de cette 26e journée de Ligue 1. Malgré une domination assez nette durant la rencontre, les coéquipiers de Rayan Cherki n’ont pas réussi à faire sauter le verrou lorientais, la faute à un manque criant d’efficacité devant le but. Comme cela était redouté, l’absence du meilleur buteur lyonnais Alexandre Lacazette se fait cruellement ressentir dans ce genre de match dominé par l’OL. Au-delà de l’absence du capitaine Lacazette, les choix de Laurent Blanc sont de plus en plus contestés par les supporters alors que l’ancien entraîneur du PSG avait jusqu’ici été épargné. Journaliste pour 20 Minutes, Jérémy Laugier estime qu’à force de s’obstiner avec des joueurs tels que Moussa Dembélé ou Houssem Aouar, qui n’ont clairement plus la tête à l’Olympique Lyonnais, le coach rhodanien va s’attirer les foudres du Groupama Stadium.

Les choix de Laurent Blanc de plus en plus contestés

« Dans les choix contestables de Laurent Blanc, on parlait parler du poste de latéral droit où, en l’absence de Malo Gusto, Laurent Blanc continue de s’obstiner avec Diomandé, qui est tout sauf un latéral. On a le jeune Kumbedi qui était très bien quand il jouait et qui est resté sur le banc contre Lorient, il semble payer cher sa prestation moyenne à Auxerre. Ce qui m’étonne encore le plus, ce sont les entrées en jeu encore aujourd’hui de Dembélé et d’Aouar. Quand Aouar entre en jeu, ce sont toujours des sifflets fournis de la part du Groupama Stadium, il n’apporte rien, il manque de rythme, il n’a plus la tête à Lyon depuis de longs mois. Et c’est pareil pour Dembélé qui est pris en grippe, qui manque de confiance. Sur le banc, il y a peu de solutions certes mais il y a des jeunes. Il y a le jeune Sekou Lega qui n’ont pas encore vu, qui a 20 ans et qui est décrit comme assez prometteur avec la réserve. Puis il y a aussi El Arouch qui a été très bon en Coupe de France. Mais voilà, on les voit peu et on ne comprend pas pourquoi Laurent Blanc s’obstine avec Dembélé et Aouar, ce qui commence à sérieusement agacer les supporters de l’OL » a lancé le journaliste, pour qui Laurent Blanc est de plus en plus dans l’œil du cyclone à Lyon. Une nouvelle fois, Dembélé et Aouar n’ont rien apporté, ce qui va peut-être définitivement régler le problème pour Laurent Blanc, qui devrait rapidement arrêter de faire entrer les deux joueurs en fin de contrat en juin prochain.