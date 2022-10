OL : Laurent Blanc prépare une grosse surprise

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Confronté déjà à un problème sérieux en défense centrale, Laurent Blanc pourrait casser son image et appeler pour la première fois un joueur du centre de formation contre Lille.

Après une victoire encourageante à Montpellier, l’Olympique Lyonnais de Laurent Blanc va connaitre sa première à domicile ce dimanche. La réception de Lille ne sera pas un cadeau, tant le club du Nord possède un arsenal complet capable d’enrayer le redressement des Rhodaniens. Surtout que, malgré la semaine sans Coupe d’Europe, l’OL peine à être totalement au complet pour le match au Groupama Stadium. En effet, Sinaly Diomandé sera suspendu ce week-end et cela cause un réel problème à Laurent Blanc, qui a besoin de trois centraux, notamment pour mettre Jérôme Boateng dans les meilleures dispositions. Et visiblement, la possibilité de redonner du temps de jeu à Damien Da Silva, peu inspiré notamment lors du déplacement à Rennes, ne convainc pas totalement le « Président ».

La génération Gambardella débarque

𝙊𝙣 𝙥𝙤𝙪𝙧𝙨𝙪𝙞𝙩 𝙣𝙤𝙩𝙧𝙚 𝙥𝙧𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙖 𝙧𝙚́𝙘𝙚𝙥𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙙𝙪 𝙇𝙊𝙎𝘾 👊🔴🔵#OLLOSC J-3⃣ pic.twitter.com/u6fKeKPrJ5 — Olympique Lyonnais (@OL) October 27, 2022

C’est pourquoi Le Progrès souligne que, cette semaine, l’entraineur lyonnais a mis en avant le jeune Mamadou Sarr. Du haut de ses 17 ans, le jeune arrière récemment vainqueur de la Gambardella a rejoint le groupe professionnel pour montrer ce qu’il savait faire au nouvel entraineur. L’idée de faire d’une pierre deux coups en intégrant progressivement un grand espoir du centre de formation tout en s’offrant une solution en défense fait son chemin dans l’esprit du champion du monde 2018. Pour les supporters de l’OL en tout cas, voir Jérome Boateng encadrer des éléments comme Mamadou Sarr ou Castello Lukeba a du sens et démontre que le nouvel entraineur lyonnais n’est pas totalement fermé à l’idée de puiser dans le centre de formation. Ce sera probablement mieux accepté qu’un éventuel retour de Thiago Mendes en défense, qui n’est pas totalement exclu pour un dépannage même si le Brésilien a suffisamment démontré ces derniers mois qu’il n’était pas un arrière central de métier.