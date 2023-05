OL : Laurent Blanc mis à la porte, le doute revient

Dans : OL.

Par Claude Dautel

John Textor a confirmé la présence de Laurent Blanc la saison prochaine sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Mais l'absence de qualification européenne qui se profile pourrait finalement changer la donne.

Après l’exploit de l’OL dimanche dernier contre Montpellier, un incroyable espoir était revenu du côté de Lyon, au moment même où Jean-Michel Aulas était débarqué sans ménagement par le nouveau propriétaire du club lyonnais. Interrogé sur le cas de son entraîneur, et pour sa première conférence de presse en solo, John Textor avait été affirmatif concernant Laurent Blanc : « On va garder et soutenir notre coach, il mérite beaucoup d’avoir de nombreux renforts cet été. Si nous regardons les résultats, cela fonctionne plutôt bien depuis 15 matchs. » Ces propos ont, hélas, volé en éclats après la défaite d’Alexandre Lacazette et ses coéquipiers à Clermont. Un résultat négatif qui efface ou presque la possibilité de jouer la Ligue Europa Conférence la saison prochaine, Laurent Blanc en personne reconnaissant que la messe était dite. Alors, la question de l’avenir de l’entraîneur est revenue à la surface brutalement.

Blanc en danger à Lyon ?

Laurent Blanc restera à l'OL, Textor l'adore ! https://t.co/MO1mSnwEpB — Foot01.com (@Foot01_com) May 9, 2023

Dans un débat avec un supporter de l’Olympique Lyonnais, dépité de cette défaite à Clermont et pas fan du tout de Laurent Blanc, Daniel Riolo a fait part de ses doutes sur l’annonce faite par John Textor concernant son entraîneur. « La semaine dernière, après le 5-4 contre Montpellier, j’ai pensé que Joan Laporta allait appeler pour virer immédiatement Xavi et mettre Blanc à sa place, tout comme Chelsea. D’un seul coup, il était maintenu à vie à Lyon, Textor était en transe (…) La victoire contre Montpellier, c'était fantastique, mais au bout d’une semaine, les mêmes erreurs et les mêmes manques reviennent. Le chantier reste immense et pour moi la question de savoir si Laurent Blanc doit rester, elle existe quoi que dise Textor », explique le journaliste de RMC, pas persuadé que le patron d'OL Groupe restera inflexible si