OL : Laurent Blanc déprime les Lyonnais, le verdict tombe

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, l'OL n'a pu faire mieux que match nul (0-0) face au FC Lorient en Ligue 1. Encore une fois, Laurent Blanc n'a pas convaincu les fans rhodaniens.

Si l'OL s'est donné le droit de vivre une fin de saison séduisante avec une demi-finale de Coupe de France à jouer face au FC Nantes, le club rhodanien est en revanche largué en Ligue 1. Ce dimanche au Groupama Stadium, les hommes de Laurent Blanc ont été accrochés par le FC Lorient. Un triste match nul sur le score de 0 à 0. Encore une fois, les Gones n'auront pas montré grand-chose malgré une réaction en seconde période. Dixième au classement, l'OL s'éloigne encore un peu plus des places qualificatives pour la coupe d'Europe. Et si certains joueurs sont sous le feu des critiques, c'est aussi le cas de Laurent Blanc.

Blanc inquiète de plus en plus à Lyon

Plus faible moyenne de points pour un entraineur avec l'OL en 1ère division sous JMA :



🥇 Sylvinho 1,00

🥈 Raymond Domenech 1,26

🥉 Guy Stéphan 1,27

▪️ LAURENT BLANC 1,56

▪️ Peter Bosz 1,58 pic.twitter.com/mUNnnORzts — PokerStars Sports FR (@PSSportsFR) March 5, 2023

Sur les réseaux sociaux, dont Twitter, les internautes proches de l'OL s'en sont donnés à coeur-joie pour tacler les choix de l'ancien coach du PSG. « Pourquoi on se tape que des coachs de m*rde POURQUOI. Un bon coach à l’OL c’est trop demandé ? Les choix scandaleux encore aujourd’hui. Le plan de jeu, le XI ou les entrants y’a rien qui va Apres on peut parler de manque d’efficacité, d’un Cherki indigeste ok mais ON DOIT GAGNER » ; « Il faut quand même souligner que Blanc préfère donner du temps jeu à Aouar plutôt que d'autres car il a été bon y'a deux siècles. Le football de Laurent Blanc s'est arrêté il y a 5 ans, c'est dingue, on assisté à un cours d'archéologie à chaque match » ; « 2 changements sur 5 Laurent Blanc illustre au moins ses déclas, il ne fera jouer certains que s'il en est complétement obligé Pas de prise de risque donc alors qu'un 0-0 à domicile contre Lorient se profile » ; « Rien à dire. Une nouvelle fois c'est désastreux. Et Laurent Blanc va falloir vraiment se réveiller. L'entrée de Dembele est une nouvelle fois honteuse et désastreuse. La gestion du groupe est nulle. Bref, aucun collier d'immunité. Tu es mauvais White » ; « Laurent Blanc, deux changements utilisés sur 5, El Arouch, s'il te plaît quitte ce club cet été » ; ou encore « Laurent blanc sayez je le mets dans la même catégorie que Garcia il est nuuuuuuuuuuuuuuul », pouvait-on notamment voir sur le réseau social à l'oiseau bleu. Les choses paraissent donc claires, aucun cadeau ne sera fait à Laurent Blanc en cette fin de saison par les amoureux de l'OL, qui doivent manger leur pain noir depuis quelques saisons déjà. S'ils ont compris qu'il n'y aurait pas de miracle en Ligue 1, le seul retour en Coupe d'Europe passera donc par une victoire en Coupe de France, où l'OL devra aller chercher sa place en finale sur le terrain de Nantes.