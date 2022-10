OL : Laurent Blanc déjà victime, les footix lyonnais agressés

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Laurent Blanc a été officialisé ce lundi comme le nouvel entraineur de l'OL. Mais lors de son arrivée, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu.

L'OL a décidé de changer d'entraineur ! Les Gones, tenus en échec par Toulouse le week-end passé en Ligue 1, pointent à une triste 9ème place après 10 journées disputées. Un classement bien loin des ambitions affichées par l'OL en début de saison. Alors qu'il avait déjà passé un exercice précédent chaotique, Peter Bosz a cette fois-ci été démis de ses fonctions. C'est Laurent Blanc, cible de longue date des Gones, qui a pris la relève. Le champion du monde n'a plus entrainé en Europe depuis son départ du PSG en 2016. Si quelques questions se posent donc logiquement à son sujet, Laurent Blanc reste le deuxième entraineur français le plus titré de l'histoire en Ligue 1. Et comme joueur, son palmarès parle aussi pour lui.

Laurent Blanc, un accueil pas acceptable ?

Laurent Blanc qui va entrainer l'OL de Lacazette et Tolisso : pic.twitter.com/0SxFOBO5Dr — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) October 10, 2022

Si certains joueurs de l'OL le savent, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Une séquence fait polémique ces dernières heures sur les réseaux sociaux. On peut voir Laurent Blanc saluer un par un les joueurs rhodaniens, tous assis au préalable. Et toutes les premières rangées ne daigneront pas se lever pour serrer la main de leur nouveau coach. Tout le contraire des plus anciens et des cadres de l'OL assis derrière, comme Anthony Lopes, Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette ou encore Thiago Mendes. Un comportement qui rend fou Jacques Vendroux, comme il l'a bien rappelé sur l'antenne d'Europe 1 : « Ce que je trouve grave, c'est quand je vois Laurent Blanc qui rentre dans le vestiaire de l'Olympique Lyonnais. Et que Monsieur Lopes, Lacazette et Tolisso se lèvent et que les autres, ces analphabètes notoires, restent assis. Ils savent qui est Laurent Blanc ? Non, ils n'ont aucune culture du football. Il y a un respect de ce qu'il s'est passé avant. La mémoire du football doit exister à tous les niveaux. Les gamins doivent regarder qui est Laurent Blanc et se lever, c'est la moindre des choses ». Voilà qui est clair.