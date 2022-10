OL : Laurent Blanc alerte ses joueurs, l'urgence c'est les points

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Présenté officiellement ce lundi après-midi, Laurent Blanc a tout de suite affiché la couleur. Il souhaite que l'OL fasse vite le plein de points, car sans cela son objectif de faire bien jouer son équipe sera vain.

Six ans après avoir été limogé du Paris Saint-Germain, et après avoir été repoussé deux fois dans le passé par l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc est cette fois le patron sportif du club de la capitale...des Gaules. Toujours aussi à l'aise face à la presse, et avec un Jean-Michel Aulas qui n'a pas masqué son plaisir de le voir enfin devenir coach de l'OL, l'entraîneur français a directement prévenu qu'il ne se donnait pas le temps de la découverte et qu'il avait déjà prévenu ses joueurs qu'il voulait des résultats positifs et cela très rapidement. Les cinq matchs que Lyon jouera avant le Mondial sont décisifs prévient Laurent Blanc.

Lyon doit rapidement gagner, Laurent Blanc prévient l'OL

« La vision que j’ai du football n’a pas changé d’un iota et j’espère que ce ne sera pas difficile de faire adhérer les joueurs de l’Olympique Lyonnais à cette vision-là. Mais il nous faudra du temps et pour l’instant nous sommes dans une course contre la montre, parce que nous avons besoin de points. Je ne vais pas faire le gars qui veut du beau jeu avant tout. Non. S’il y a du beau jeu et des points, je serai le plus heureux. Mais s’il n’y a que des points, je serai très heureux aussi. On verra dans une seconde phase pour mettre des choses en place. Il ne faut pas avoir peur des temps, il y a une situation d’urgence (...) Les joueurs ont des responsabilités, mais l'effectif doit se libérer, même si je n'ai pas l'impression qu'ils se font plaisir sur le terrain (…) Il y a du travail et ça me plaît, c’est pour cela que je suis heureux d’être ici », a expliqué l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a précisé qu’il suivait toujours de très près la Ligue 1 et qu’il avait notamment bien regardé les deux derniers matchs de l’Olympique Lyonnais.