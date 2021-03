OL : Laure Boulleau détecte ce qui cloche chez Rayan Cherki

Dans : OL.

Auteur d’une passe décisive et d’un doublé contre Sochaux en Coupe de France samedi (5-2), Rayan Cherki épate les suiveurs de l’Olympique Lyonnais.

A seulement 17 ans, le milieu offensif de l’OL s’impose comme un potentiel titulaire aux yeux de Rudi Garcia dans le sprint final de la Ligue 1. Excellent à chacune de ses apparitions en Coupe de France, Rayan Cherki peine cependant à obtenir davantage de temps de jeu en championnat pour le moment. Titularisé à seulement trois reprises en Ligue 1 cette saison, il paie une certaine forme de suffisance selon Laure Boulleau, laquelle a invité le prodige de l’Olympique Lyonnais à ne pas se reposer sur ses qualités techniques et à travailler davantage pour définitivement convaincre Rudi Garcia de le titulariser plus souvent.

Cherki à la recherche d'un déclic mental ?

« Je pense que Cherki a les qualités pour gratter un peu plus de temps de jeu en Ligue 1. C’est vraiment un surdoué de sa génération. Je me rappelle son premier match contre Nantes en Coupe de France, il avait été éblouissant. On sent qu’il a besoin d’un apprentissage sur le travail et le haut niveau. Il a eu quelques chances en Ligue 1 et c’était très moyen. Il a tellement de qualités que je pense que parfois, il se repose dessus et c’est pour cela que les entraîneurs ont du mal à lui donner un temps de jeu plus conséquent. Moi, j’aimerais bien le voir plus souvent car il est incroyable, il dribble, il peut marquer et faire des passes exceptionnelles mais j’ai l’impression que les coachs recherchent chez lui ce déclic mental » a lancé la consultante de Canal +, pour qui Rayan Cherki a tout ce qu’il faut dans les pieds, mais pas encore dans la tête, pour devenir un taulier de l’Olympique Lyonnais.