OL : Cherki remplace Depay, Pierre Ménès lit l’avenir

Dans : OL.

Flanqué du statut de grand espoir du football français, Rayan Cherki répond parfaitement aux attentes placées en lui du côté de l’Olympique Lyonnais.

En 2019, Jean-Michel Aulas avait fait des pieds et des mains pour sécuriser le futur de sa nouvelle pépite. Quitte à lui offrir un joli contrat jusqu’en 2023 alors qu’il était loin d’être majeur. Et maintenant, les suiveurs du football tricolore comprennent mieux pourquoi JMA a fait un effort inédit, sous la pression aussi des supporters des Gones. En manque de temps depuis le début de la saison, l’attaquant de 17 ans ne manque pas une occasion de se faire remarquer. Samedi contre Sochaux en Coupe de France (5-2), Cherki a inscrit un doublé, agrémenté d’une passe décisive. Une nouvelle performance XXL en coupe nationale qui montre que le gamin passé par Saint-Priest a déjà suffisamment de talent pour s’imposer comme un titulaire en L1. À condition que Rudi Garcia change son système de jeu, vu que Cherki est plus un joueur d’axe qu’un ailier, comme le coach lyonnais le place ces derniers temps.

Pierre Ménès voit Cherki taille patron à Lyon

C’est en tout cas l’avis de Pierre Ménès. « Cherki, c’est quoi son poste ? Il a joué ailier parce que c’est là qu’il y a de la place, mais je ne suis pas sûr que ce soit son meilleur poste. Je pense que le poste où il pourrait le plus s’épanouir, c’est à la place de Memphis Depay. Donc évidemment, c’est un petit peu compliqué. Mais il n’a que 17 ans, il n'y a pas le feu pour Cherki actuellement », a lâché le journaliste de Canal+, qui estime donc que l’OL n’aura pas à chercher un remplaçant à Mmphis Depay l’été prochain, vu que Rayan Cherki est déjà là pour compenser le départ libre du Néerlandais.