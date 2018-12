OL : Lainez à Lyon, les dernières révélations

Dans : OL, Mercato, Foot Mondial.

Alors que son nom circule avec insistance du côté de l'Olympique Lyonnais en vue du mercato hivernal, Diego Lainez est encore bien loin de la Ligue 1.

« Diego Lainez est tout proche de l’OL. L’offre de l’Ajax n’est pas suffisante et l’OL est passé à l’action ». Ce vendredi après-midi, le journaliste Diego Tonatiuh lâchait une petite bombe à Lyon. Courtisé par le club rhodanien depuis plusieurs mois, l’ailier se serait soudainement rapproché de l'OL, alors que le joueur de 18 ans semblait plutôt se diriger vers Amsterdam dans le cadre d'un transfert de 12 millions d'euros. Sauf que pour l'instant, la formation du président Aulas n'est pas encore au stade de la finalisation du dossier, comme nous l'a confié Santiago Baños.

« Pour l'instant, nous n'avons pas reçu d'offre officielle de la part de l'OL pour Diego Lainez », nous a avoué le président du Club América, actuellement deuxième du championnat du Mexique, grâce notamment aux trois buts de Lainez. Même son de cloche du côté de l'agent du joueur. « À l'heure actuelle, il n'y a rien de concret entre Lyon et Diego Lainez », nous a fait savoir Alex Lopez. Une prudence souvent de mise à l'approche du bouclage d'un dossier, et qui a bien évidemment pour but de faire comprendre aux clubs intéressés, que rien n'est encore joué. Les enchères sont donc ouvertes, même si l'OL est pour le moment le mieux placé dans la course.