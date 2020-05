OL : Lacroix contre deux jeunes, Lyon a l'assaut ?

Dans : OL.

Pour recruter un défenseur prometteur du FC Sochaux, l'Olympique Lyonnais est disposé à envoyer deux jeunes attaquants vers Bonal.

Florian Maurice n’est plus le responsable de la cellule recrutement de l’Olympique Lyonnais, mais il a tout de même travaillé sur les éventuelles pistes du club rhodanien pour la prochaine saison. Et parmi les joueurs convoités par l’OL, il y a Maxence Lacroix, le défenseur international U20 du FC Sochaux affirme ce dimanche L’Equipe. Afin de faciliter une possible opération avec le club doubiste, Jean-Michel Aulas a deux gros atouts dans les mains. Car de son côté, le FC Sochaux est très intéressé par deux joueurs de l’Olympique Lyonnais, et plus précisément deux jeunes attaquants, Yann Kitala et Hermann Tebily.

Le club rhodanien semble prêt à négocier afin de permettre de trouver une solution pour faire venir Maxence Lacroix, même si pour l’instant tout cela n’a pas donné lieu à une offre précise. Mais l’Olympique Lyonnais consent à donner à la priorité au FC Sochaux pour Yann Kitala et Hermann Tebily si le défenseur doubiste est inclus dans deal. Si ce dossier n'est forcément pas le plus bouillant du prochain mercato de l'OL, du côté de Lyon on veut continuer à aller chercher des espoirs du football français pour préparer l'avenir, tout en offrant des vraies opportunités aux jeunes formés au sein de l'académie rhodanienne mais dont l'avenir lyonnais n'est pas assuré.