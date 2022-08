OL : Lacazette et Tolisso, Lacombe rêve plus grand

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a réussi cet été à faire revenir au club deux joueurs très appréciés par les fans : Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. De quoi donner de l'espoir à Bernard Lacombe.

Après une saison passée remplie de galères, l'OL espère bien rectifier le tir. Le début de saison a bien commencé avec une victoire à domicile face à Ajaccio. Si les Gones n'ont ensuite pas pu affronter le FC Lorient, faute d'une pelouse convenable, les espoirs sont nombreux. Car le mercato estival s'est montré très ambitieux à l'OL. En plus de Nicolas Tagliafico et de Johann Lepenant, le club rhodanien a réussi à faire revenir Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. Deux retours très appréciés par les fans et observateurs lyonnais. Cette saison, l'OL ne disputera pas de coupe d'Europe, chose qui devra être corrigée, même si ce fait pourrait in fine arranger les affaires des hommes de Peter Bosz.

L'OL, même Lacombe est perdu

Lors d'une interview accordée au Progrès, Bernard Lacombe, légende de l'OL, s'est prononcé sur ce nouvel exercice. L'ancien grand attaquant de l'Olympique lyonnais compte beaucoup sur les retours de Tolisso et Lacazette pour retrouver la Ligue des champions. « Je trouve que les retours d’Alexandre et Corentin sont une bonne chose, ils ont mûri à l’étrange. La saison ? C’est difficile à dire, je n’arrive pas à savoir à quoi m’attendre, mais il y a une bonne équipe. J’aimerais que ça se passe bien. Sans la fatigue des matches et des déplacements européens, on peut faire une bonne saison. Il faut revoir la Ligue des champions à Lyon », a notamment indiqué Bernard Lacombe, qui sait que rien ne semble acquis pour l'OL ces derniers temps. Peter Bosz devra tirer le meilleur de ses troupes malgré un calendrier infernal à venir... A noter que le mercato des Gones n'est sans doute pas terminé. Peter Bosz veut encore un numéro 6 et si possible un latéral droit pour suppléer Malo Gusto.