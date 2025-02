OL ‍: Lacazette et Mikautadze, il y a un problème

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Concurrents pour le poste d’avant-centre à l’Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze étaient censés se tirer vers le haut. Mais force est de constater que leur cohabitation n’a pas l’effet désiré. C’est peut-être même tout l’inverse.

Paulo Fonseca se retrouve déjà sous pression. Après la défaite à Marseille (3-2) pour ses débuts en Ligue 1 dimanche dernier, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’a quasiment plus le droit à l’erreur sous peine de voir le wagon Ligue des Champions s’éloigner. Les Gones, opposés au Stade de Reims dimanche, sont à cinq points du quatrième Lille. Un paramètre important pour le Portugais également confronté à d’autres obstacles pointés par Walid Acherchour.

🗣️ L'avis de @walidacherchour sur l'OL : "J'entrevois des problèmes assez évidents. Fonseca va devoir trancher dans le vif dans son onze, voire dans son quatorze. S'il n'y a pas de C1 à la fin, c'est un échec considérable." #RMCLive pic.twitter.com/nzIPIP44kL — After Foot RMC (@AfterRMC) February 6, 2025

Sur les ondes de RMC, le journaliste a notamment souligné la concurrence inefficace entre les deux attaquants Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. « Je trouve que dans le onze, et même dans le quatorze, il va falloir que Fonseca tranche dans le vif, a prévenu l’observateur de DAZN. Il y a notamment cette situation des attaquants, les deux numéros 9. Je me rappelle de ce que je disais en début de saison sur Lacazette qui refuse l'Arabie Saoudite : "c'est un super choix, la légende, le fameux romantisme dans le football…" »

Une concurrence néfaste ?

« Mikautadze qui arrive pour 18 millions d'euros : "super coup pour l'Olympique Lyonnais ! C'est un super joueur qui n'a pas réussi à l'Ajax, mais qui a fait une fin de saison incroyable à Metz, qui va apporter à Lyon…" Bon, pour l'instant on est très, très loin du compte entre les deux, a constaté Walid Acherchour. Je me demande même si la concurrence entre les deux ne dessert pas les deux au final. Parce qu'entre les entrées et les titularisations, il n'y a pas grand-chose, ni dans l'efficacité, ni dans le contenu. Mikautadze a du mal à garder un ballon et c'est la même chose pour Lacazette. » Reste à savoir qui sera le buteur choisi par Paulo Fonseca.