OL : Laborde allait signer, Marcelo a tout gâché

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

Dans les derniers jours du mercato, l’Olympique Lyonnais a transmis une offre de 15 ME à Montpellier pour Gaëtan Laborde, avant de changer de stratégie suite la mise à l’écart de Marcelo.

Malgré le retour de prêt de l’Atlético de Madrid de Moussa Dembélé, l’OL a voulu recruter un autre attaquant. Avec le départ d’un joueur du calibre de Memphis Depay, Juninho a fait le choix de signer un autre buteur. L’Equipe raconte ce dimanche comment Lyon a voulu saisir une belle opportunité de marché dans les derniers jours du mercato, avant de changer soudainement d’avis. Gaëtan Laborde voulait quitter Montpellier, et Laurent Nicollin avait donné son accord pour le vendre mais à une certaine somme : 15 ME sans bonus. Rennes par l’intermédiaire de Florian Maurice, bien connu à Lyon, lançait les hostilités avec une offre de 10 ME, immédiatement refusée. L’OL a alors démarré des négociations avec le MHSC, qui se sont conclues par une offre de 15 ME dont 4 de bonus. La proposition ne satisfaisant pas totalement Laurent Nicollin, l’OL a changé d’avis en un après-midi seulement.

L’OL se concentre sur Boateng et laisse Laborde sans nouvelles

Toujours selon les informations du quotidien sportif national, c’est l’affaire Marcelo qui fait tout basculer dans le dossier Gaëtan Laborde. Peter Bosz, Juninho et Jean-Michel Aulas décident d’envoyer le Brésilien en National 2 à cause de son comportement dans le vestiaire après le match à Angers mi-août. Ce choix fort pousse l’OL à se concentrer sur le recrutement d’un défenseur central lorsque l’opportunité se présente, et pas n’importe laquelle : Jérôme Boateng. Lyon, sûrement dans l’incapacité financière de réaliser les deux opérations, abandonne la piste menant à Gaëtan Laborde et laisse le joueur « sans nouvelles ». Un sacré retournement de situation mais heureusement pour l’attaquant français, Rennes fait dans l’après-midi même du 29 août l’offre de 15 ME souhaitée par Montpellier. Gaëtan Laborde, déjà six fois buteur depuis son arrivée en Bretagne, aura sûrement l’esprit revanchard ce dimanche soir (20h45) pour la réception de l’OL.