OL ‍: La violente réponse de Textor à Aulas

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le patron de l'Olympique Lyonnais n'a pas apprécié que Jean-Michel Aulas s'en prenne à sa gestion du club et remette en cause les conditions de la vente du club. Ce samedi, John Textor répond brutalement à l'ancien propriétaire de l'OL.

Alors que les esprits devraient être tournés vers le match à Monaco, qui peut entretenir l'espoir d'une qualification de Lyon pour la prochaine Ligue des champions, John Textor et Jean-Michel Aulas ont décidé d'en découdre via des médias et des communiqués. A quelques heures du match décisif entre l'ASM et l'Olympique Lyonnais, l'homme d'affaires américain a longuement répondu à l'ancien propriétaire de l'OL qui avait tenu à rappeler que son club n'avait jamais eu de problème avec la DNCG lorsqu'il était aux commandes, et que Textor devait assumer la situation actuelle du club rhodanien. Des propos qui ont fait bondir le boss d'Eagle Football Group, lequel a tenu à défendre son bilan, estimant que l'Olympique Lyonnais allait mieux en 2025 que lorsque l'OL avait été racheté en 2022.

Aulas travaille pour sauver l'OL

Aulas prépare un plan pour sauver l'OL révèle Olivier Ménard https://t.co/UGT14u21Gy — Foot01.com (@Foot01_com) May 10, 2025

C'est dans un très long communiqué que John Textor a renvoyé Jean-Michel Aulas dans les cordes, au moment où la rumeur circule sur la possibilité que le futur candidat à la mairie de Lyon trouver des investisseurs pour racheter l'Olympique Lyonnais. « Nous avons pris note des récentes déclarations de M. Jean-Michel Aulas. Par respect pour son héritage au sein de l’Olympique Lyonnais, nous ne souhaitons pas entrer dans une polémique. Il est toutefois important de partager quelques éléments factuels afin de mieux comprendre la situation du club au moment du rachat (...) Contrairement aux déclarations de M. Aulas, la dette dont nous avons hérité n’a relativement pas changé et n’est plus soumise à des échéances de remboursement à court terme. De plus, nos actifs n’ont pas diminué, mais ont au contraire considérablement augmenté. Au moment de notre rachat, plus de 300 millions d’euros de dettes étaient dues à court et moyen terme, notamment des prêts garantis par l’État (PGE), des dettes liées au stade et une facilité de crédit renouvelable. Le club avait également un besoin urgent de recapitalisation de 86 millions d’euros, somme qui a été fournie par Eagle », explique l’Olympique Lyonnais, avant de révéler que le club, alors propriété de Jean-Michel Aulas était dans le collimateur de la DNCG.

La DNCG menaçait aussi l'OL d'Aulas

« En fait, comme nous l’avons appris par la suite, la DNCG avait émis un avertissement, au moment de notre changement de contrôle, indiquant que l’OL était fortement sous-capitalisé et que des investissements considérables seraient nécessaires pour éviter des sanctions de la DNCG (...) L’engagement d’Eagle Football est clair : assurer la viabilité financière du club tout en préparant son retour au plus haut niveau. Cela demande de la discipline, du temps et de la confiance », précise l'OL. La tension sportive est à son comble, mais on constate que dans les coulisses cela s'agite également énormément, le prochain passage devant la DNCG pouvant faire craindre le pire.