Aulas prépare un plan pour sauver l'OL révèle Olivier Ménard

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Très probable futur candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas ne veut pas voir l'OL s'écrouler. Dans les coulisses, l'ancien propriétaire de l'Olympique Lyonnais s'active.

Il y a 24 heures, Jean-Michel Aulas est sorti de son mutisme concernant les récents propos de John Textor qui n'était pas loin d'accuser JMA de lui avoir vendu un club dans une situation comptable compliquée. Pour l'ancien boss de l'OL, l'homme d'affaires américain est allé trop loin et ferait mieux de se focaliser sur les événements qui se profilent du côté du Groupama Stadium. Car à quelques semaines du passage du club rhodanien devant la DNCG, cela commence à sentir très mauvais pour Paulo Fonseca et son équipe promis à une rétrogradation en Ligue 2. Alors qu'il devrait rapidement officialiser sa candidature à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas veut éviter le naufrage de l'Olympique Lyonnais. Et à en croire Olivier Ménard, qui présente L'Equipe du Soir, JMA travaille sur un projet pour venir au secours de l'OL en cas de fiasco.

Aulas travaille pour éviter que l'OL soit relégué en Ligue 2

Dans la nuit de vendredi à samedi, le journaliste du quotidien sportif a lâché une petite bombe en direct à l'antenne. « Jean-Michel Aulas est très touché actuellement par les difficultés de son club, l’OL, est un peu son bébé. Le scénario catastrophe que serait une rétrogradation inquiète l’ancien taulier qui prépare un plan B. Jean-Michel Aulas cherche des partenaires financiers suffisamment solides pour sortir l’Olympique Lyonnais de l’ornière si l’OL était rétrogradé », a confié Olivier Ménard. Présent sur le plateau de L'Equipe du Soir, Hugo Guillemet a précisé qu'il n'avait pas d'info précise sur cette révélation, mais a reconnu qu'il avait du mal à y croire, rappelant que Jean-Michel Aulas avait pour priorité de prendre la mairie. Selon le journaliste spécialiste de l'OL, si Aulas devait récupérer l'Olympique Lyonnais, ce ne serait pas tout de suite, d'autant qu'il a très bien vendu l'OL pour 800 millions d'euros à John Textor.