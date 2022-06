OL : La vente se négocie, Lyon confirme

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, OL Groupe a confirmé des négociations en cours avec d'éventuels repreneurs, mais affirme que le deal est loin d'être fait.

En attendant l’annonce jeudi matin de la signature d’Alexandre Lacazette jusqu’en 2025, le secret ayant été éventé, les supporters de l’Olympique Lyonnais sont en plein euphorie. En effet, ce mercredi soir ils ont appris la possible venue dans le capital d’OL Goupe de Foster Gillett, fils de l’ancien propriétaire de Liverpool, lequel serait prêt à mettre 600 millions d’euros dans l’achat du club de Jean-Michel Aulas et de mettre le feu au marché des transferts. Mais, pour ramener un peu de calme et de sérénité, en attendant des décisions imminentes, l’OL a officiellement évoqué la situation.

OL Groupe veut calmer le jeu

Vente OL : Une offre à 600 millions d'euros et un mercato de fou ! https://t.co/sqSnZXWB1N — Foot01.com (@Foot01_com) June 8, 2022

« Pour faire suite aux informations parues ce jour, OL Groupe confirme avoir connaissance de discussions entre plusieurs investisseurs potentiels et notamment les actionnaires ayant exprimé un intérêt pour la cession de leur participation en vue d'une recomposition de son tour de table et d'un renforcement de ses fonds propres. Le processus est en cours. Il n'existe à ce stade aucune certitude que les discussions aboutiront à une opération », précise OL Groupe.