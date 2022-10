OL : La très bonne nouvelle arrive pour Benzema, Aulas s'en félicite

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les bonnes nouvelles sont rares pour l’Olympique Lyonnais ces dernières semaines. Alors Jean-Michel Aulas a mis en avant le succès de sa formation avec le futur Ballon d’Or attendu par Karim Benzema.

Présent sur tous les fronts à l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas doit gérer le rachat du club et le changement d’entraineur en même temps. Le dirigeant lyonnais n’a pas vraiment le temps de souffler, même s’il profite comme à son habitude de chaque conférence de presse pour vanter les mérites de son club. A l’occasion de celle qui a permis à Laurent Blanc d’être officiellement introduit comme nouvel entraineur de l’OL, Aulas a répondu à une question sur le sacre annoncé de Karim Benzema comme Ballon d’Or 2022. Le dirigeant lyonnais s’est tout de même bien avancé en se félicitant déjà de cette réussite. Un art divinatoire qui ne lui a pas toujours réussi par le passé, comme lorsqu’il annonçait des podiums ou des Coupes d’Europe pour son équipe masculine. Mais pour le coup, JMA devrait voir l’avenir confirmer ses paroles.

« J’adorerais, puisqu’il y a deux Ballons d’Or, un masculin et un féminin, que Karim soit rejoint par une élève de l’Académie. En tout cas, c’est une grande nouvelle, et il le mérite vraiment beaucoup. On est un peu fier puisqu’il sort de l’académie. On va y participer, on s’y prépare car il y a beaucoup de demandes de la part des médias. Je suis aussi content pour le président du Real Madrid. Depuis qu’il est venu chercher Karim ici avec beaucoup de classe, il a montré que c’était un grand monsieur que je salue au passage », a livré Jean-Michel Aulas, dont le club va donc mettre en avant le sacre très attendu de l’attaquant français du Real Madrid comme meilleur joueur du monde sur la saison 2021-2022.