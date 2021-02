OL : La Super League c'est oui, surtout avec Lyon

Dans : OL.

Membre du conseil d'administration de OL Group, Tony Parker s'est déclaré favorable à la création d'une Super League européenne.

Plus les années passent, plus l'idée d'une Super League européenne regroupant les plus gros clubs du vieux continent devient puissante. Dans le but d'augmenter le nombre de chocs entre les géants et ainsi générer plus de revenus, des hommes puissants du football militent pour la création de cette nouvelle compétition, comme Florentino Pérez. Si elle n'était qu'une simple rumeur il y a quelques années, cette Super League inquiète aujourd'hui les plus grandes instances, comme la FIFA et l'UEFA qui ont récemment publié un communiqué menaçant pour les clubs favorables à ce format. Présent lors du RMC Poker Show, Tony Parker s'est montré enthousiaste à cette idée, précisant que l'Olympique Lyonnais y aurait sa place.

« C’est un sujet sensible. J’ai grandi en Europe mais j’ai un père américain. Pour moi, le meilleur système est celui de la NBA ou de la NFL. C’est un format qui va durer dans le temps. Avec le coronavirus, on voit les limites du système actuel. Pour le foot, ce serait important que l’OL y soit. C’est un club très performant sur les vingt dernières années, plusieurs fois champion de France de suite. Ce serait important pour le club d’y être, si les grands patrons de club veulent faire cette ligue. Les gens savent de quel côté je suis. C’est ce que je veux faire pour le basket, donc pour le foot ça semble bien aussi » a déclaré le patron de l'ASVEL. Si en cas de création de Super League, le Paris Saint-Germain bénéficiera d'un ticket à coup sûr, l'OL devrait certainement batailler avec l'OM en tant que deuxième équipe française.