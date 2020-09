OL : La rumeur de trop, Aulas en mode mercato show

Dans : OL.

Dans cette saison sans Coupe d’Europe, l’Olympique Lyonnais était dans l’obligation de réduire son effectif. Un dégraissage qui s’est considérablement accéléré ces derniers jours.

Après avoir perdu Martin Terrier (12 ME), Amine Gouiri (7 ME) et Oumar Solet (4,5 ME) en début de mercato, le club rhodanien vient d’envoyer trois joueurs à l’étranger. Si Rafael a cassé son contrat pour rejoindre Basaksehir, l’OL a vendu Marçal à Wolverhampton pour 2 ME avant de boucler le transfert de Kenny Tete à Fulham contre un chèque de 3,2 ME. Dans les jours qui arrivent, Ciprian Tatarusanu va suivre le mouvement en prenant la direction du Milan AC. Et tous ces départs ne seront probablement pas les seuls, vu que des joueurs comme Memphis Depay, Houssem Aouar ou Moussa Dembélé sont courtisés sur le marché des transferts. Mais en défense aussi, la fuite pourrait s’opérer. Car en plus de Jason Denayer, pisté par Naples, Marcelo Guedes pourrait lui aussi faire ses valises.

Selon Foot Mercato, le départ du Brésilien n’est effectivement pas à exclure d’ici au 5 octobre prochain. En fin de contrat en 2021, le joueur de 33 ans serait prêt à changer d’air. Une tendance que Jean-Michel Aulas a tenu à démentir. « Un départ de Marcelo pas à exclure ? Bien sûr que l’on compte sur Marcelo, notre leader de la défense XXL ! », a lancé le président de l’OL sur Twitter. Pisté par des clubs turcs, et notamment par son ancienne formation de Besiktas, Marcelo est donc dans l'incertitude la plus totale. Quoi qu’il en soit, et compte tenu de tous les départs, Juninho et Bruno Cheyrou vont avoir du pain sur la planche pour remplir la case des arrivées et renforcer l’effectif de Rudi Garcia. Mais peut-être que Jean-Michel Aulas a mis fin à la saignée pour le moment.