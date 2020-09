Officiel : Kenny Tete vendu pour 3,2 ME

Dans : OL.

Latéral droit recruté de l’Ajax Amsterdam en 2017 pour 3 ME, Kenny Tete repart de Lyon trois ans plus tard, sans avoir convaincu. Le défenseur néerlandais a été vendu à Fulham pour la somme de 3,2 ME, a fait savoir l’OL. Le club lyonnais précise qu’un intéressement a aussi été négocié, de l’ordre de 10 %, sur tout futur transfert supérieur à 10 ME.