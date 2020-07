OL : La piste Pellistri confirmée, Juninho accélère

Dans : OL.

Très présent dans le recrutement de l’Olympique Lyonnais dès son intronisation, Juninho continue d’apporter une touche sud-américaine à l’effectif de Rudi Garcia.

Après avoir fait venir, avec des fortunes diverses, Jean Lucas et Bruno Guimaraes notamment, le directeur sportif a des vues sur Facundo Pellistri. Ce milieu offensif évolue actuellement en Uruguay, au club de Peñarol, et se fait remarquer avec le club de Montevideo. A tel point que Juninho fait le forcing pour le faire signer, ce qui a été confirmé par un dirigeant du club uruguayen. Avec une clause libératoire à 9 ME, Pellistri est jugé comme un peu trop cher par l’OL, qui négocie avec intensité.

« Il y a beaucoup d’offres. Nous en avons discuté hier avec Forlan (l’entraîneur du club) et il est content de son effectif. On ne pense pas à recruter un joueur, sauf en cas de départ. Juninho Pernambucano, qui est aujourd’hui directeur sportif de l’OL, m’a appelé et on s’est dit qu’on se reparlera. La première offre n’a pas été acceptée. Je vois Pellistri jouer le clasico », a livré Rodolfo Catino, le vice-président du Peñarol, en rapport au match à venir en championnat, sur les ondes de Sport 890. Une preuve que le transfert n’est pas immédiat, mais que Juninho ne perd pas de vue cet espoir uruguayen en qui il semble croire beaucoup. Un joueur pour le moment totalement méconnu en France, mais qui pourrait bien atterrir en France si l’OL continue son forcing. Attention toutefois aux autres clubs, mis en appétit par la révélation de cet intérêt de l’OL.