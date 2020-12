OL : La pépite Diomandé va faire une victime à Lyon

Dans : OL.

Du haut de ses 19 ans, Sinaly Diomandé s’est imposé comme une solution fiable pour Rudi Garcia en défense centrale à l’OL.

Utilisé à 10 reprises depuis le début de la saison, l’international ivoirien (3 sélections) est désormais considéré comme le n°3 dans la hiérarchie des défenseurs centraux, derrière Jason Denayer et Marcelo mais devant l’expérimenté Djamel Benlamri. La progression de l’ancien joueur du Guidars FC est fulgurante, et pourrait bien faire une victime de tout premier ordre à l’Olympique Lyonnais dès la saison prochaine. S’attardant sur les joueurs en fin de contrat en juin 2021, le site Actu Foot relève que Juninho et Jean-Michel Aulas pourraient être tentés de ne pas proposer de prolongation de contrat à Marcelo, précisément afin de faire de la place à Sinaly Diomandé.

« A l’instar de Depay, Marcelo pourrait aussi vivre ses derniers mois entre Rhône et Saône. De nouveau en odeur de sainteté avec les supporters et titulaire indiscutable au côté de Denayer, le Brésilien est un cadre mais il se fait vieillissant (33 ans). Son nom est notamment souvent associé au championnat turc et à Besiktas, son ancien club. L’OL pourrait décider de ne pas le prolonger afin de faire de la place à Sinaly Diomandé, l’étoile montante du club au poste de défenseur central » juge le média, persuadé qu’une réflexion est actuellement menée en interne sur ce poste stratégique. Au-delà de Marcelo, Djamel Benlamri sera aussi en fin de contrat à l’issue de la saison. Et pour l’Algérien, utilisé à une seule reprise en Ligue 1 cette saison, il n'y a encore moins de doute que pour Marcelo. A moins d’un énorme retournement de situation, le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 ne se verra pas proposer de prolongation de contrat dans le Rhône.