OL : L'Algérie furieuse à cause de Benlamri ?

Dans : OL.

Le 1er novembre dernier, Djamel Benlamri effectuait ses grands débuts sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, sur la pelouse de Lille.

Lancé dans le grand bain par Rudi Garcia afin de combler le carton rouge de Marcelo, l’international algérien avait impressionné tout le monde sur la mi-temps qu’il avait disputé. Mais depuis ce bout de match, l’ancien défenseur de l’ES Sétif n’a plus été utilisé par le coach de l’OL. Il faut dire que Rudi Garcia a sa hiérarchie en tête en défense centrale avec Jason Denayer et Marcelo en titulaires et le jeune et prometteur Sinaly Diomandé en doublure. Le temps se fait long pour Djamel Benlamri sur le banc, d’autant plus que l’OL ne dispute pas de coupe d’Europe cette saison et que la Coupe de France pourrait bien passer à la trappe. Une situation qui ne fait pas que des heureux en Algérie.

Et pour cause, le média Fennec Football dévoile en ce milieu de semaine que le manque de temps de jeu de Djamel Benlamri commence très sérieusement à inquiéter le sélectionneur national Djamel Belmadi. Rien de plus logique, dans la mesure où Djamel Benlamri est un véritable taulier des Fennecs. Certes, le défenseur de 30 ans ne compte que 27 sélections avec l’Algérie. Mais au cours de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, son sélectionneur a fait de lui le patron de sa défense, un véritable guerrier sur lequel il se repose. En Algérie, la crainte que Benlamri perde totalement le rythme est grande, à tel point qu’un départ lors du mercato hivernal pourrait être conseillé au défenseur de l’Olympique Lyonnais. Un scénario qui a toutefois peu de chances de voir le jour, dans la mesure où Benlamri n’a plus que six mois de contrat. En ce sens, l’Algérien souhaitera sans doute profiter jusqu’au bout de sa seule et unique année de contrat dans un club aussi prestigieux que l’OL.