OL : La méthode lyonnaise pour dominer l'Europe

Dans : OL.

Depuis de nombreuses années, le centre de formation de l’Olympique Lyonnais est considéré par beaucoup comme le meilleur de France, et probablement comme l’un des plus performants d’Europe.

Benzema, Lacazette, Martial, Fekir, Tolisso, Umtiti… Tous ces internationaux français ont un point commun : ils ont été formés à l’OL et jouent désormais pour un grand club européen. Que ce soit au Real Madrid, au Bayern Munich ou au FC Barcelone, la formation lyonnaise est présente partout. Si bien que ces dernières années, Lyon a été placé sur le podium des meilleurs clubs formateurs d’Europe par le CIES, derrière le Barça et le Real. Un statut qui fait le bonheur de Jean-Michel Aulas, mais que Lyon ne veut surtout pas perdre, alors que certains clubs français, comme le PSG, Rennes ou l’ASSE, progressent en termes de formation. Poussé par la dynamique des clubs étrangers, l’OL s’est donc remis en question. Grâce à sa nouvelle « cellule méthodologique », Lyon essaye de s'adapter au mieux au football moderne, tout cela dans l'objectif de rester au top niveau. Une réflexion expliquée par Jean-François Vulliez.

« Il était important pour nous de se dire : ‘Ok la formation à l’OL c’est bien, mais comment rester au top mondial, au top européen dans un contexte de formation qui évolue ?’. L’idée c’était d’échanger, de réfléchir à travers le jeu de position, l’approche systémique, l’ADN OL, la périodisation tactique, comment à travers des concepts et des théories on pouvait expérimenter et mettre en place une méthodologie propre à l’OL. Pas la méthodologie Barça, Manchester ou Ajax, mais la méthodologie OL, en gardant sa culture. L’idée majeure c’est de garder le fil conducteur qui a fait la force de l’Olympique Lyonnais ces dix dernières années, garder la culture de jeu OL et d’aller s’inspirer de théories et de concepts d’expérimentation qui ont lieu en France ou dans d’autres pays pour pouvoir encore améliorer le projet de formation et ainsi préparer tous les joueurs à vivre au haut niveau », a détaillé, sur le site Café du Commerce, le directeur du centre de formation de l’OL, qui souhaite donc que Lyon adopte un ADN propre, avec un jeu de position fait de possession de balle ou de pressing haut. Une philosophie de jeu qui va plaire aux supporters des Gones, qui ont souvent réclamé un meilleur spectacle avec l’équipe de Rudi Garcia...