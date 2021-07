OL : La menace Inter revient sur Onana

Dans : OL.

Alors qu'on annonçait un accord de principe entre l'Olympique Lyonnais et André Onana, le gardien de but de l'Ajax Amsterdam pourrait rester avant un transfert libre.

Depuis plusieurs semaines, on connaît l’intérêt de Lyon pour André Onana, le portier international camerounais de l’Ajax, au point même que plusieurs journalistes ont annoncé que Juninho et le représentant d’Onana avaient déjà scellé un accord. Seul problème, du côté d’Amsterdam, Marc Overmars se montre financièrement gourmand, le directeur sportif néerlandais réclamant 10 millions d’euros là où l’Olympique Lyonnais n’en propose pas la moitié. Le dossier est donc à l’arrêt, malgré le souhait de Peter Bosz de voir son ancien joueur le rejoindre au Groupama Stadium. Cependant, les choses pourraient se débloquer, mais pas dans le sens que l’OL l’espérait. Car à un an de la fin de son contrat avec l’Ajax Amsterdam, et conscient que sa situation sportive était compliquée, puisqu’il est suspendu pour dopage jusqu’en novembre et jouera ensuite la CAN, André Onana a peut-être fait un autre choix que celui de signer à Lyon.

Le site spécialisé italien Stop and Goal affirme ce lundi que l’Inter Milan est revenu à la charge. Longtemps cité comme un point de chute possible pour le gardien de but de 25 ans, le champion d’Italie tente de convaincre ce dernier d’aller au bout de son engagement avec l’Ajax Amsterdam en 2022 avant de signer libre pour la saison prochaine. Le deal pourrait être gagnant-gagnant puisque l’Inter a l’occasion de récupérer un des meilleurs gardiens de la planète pour rien, tandis qu’André Onana peut, lui, obtenir une belle prime à la signature. Ce scénario est donc crédible, même si on se doute bien que du côté de Lyon, Jean-Michel Aulas ne lâchera pas si facilement l'affaire, même si les matchs amicaux ont surtout montré que l'OL avait besoin de renforcer sa défense avant tout.