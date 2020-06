OL : La Ligue 1 se déconfine, Aulas ronchonne

Dans : OL.

Sauf en cas de dégradation de la situation sanitaire, les stades de Ligue 1 ne seront pas à huis clos pour le début de la saison 2020-2021, à la fin du mois d’août.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le gouvernement d’Edouard Philippe a fait savoir que la pratique des sports collectifs était de nouveau autorisée à compter de lundi. De plus, les stades vont rouvrir dès le 11 juillet, date de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Dans un premier temps, la jauge maximale sera limitée à 5.000 spectateurs. Mais logiquement, ce chiffre sera considérablement revu à la hausse durant la prochaine évaluation de la situation dans trois semaines. C’est donc avec des spectateurs que la Ligue 1 devrait reprendre le week-end du 22 août prochain.

Un énorme soulagement pour les présidents de Ligue 1, privés de recettes depuis plusieurs mois et qui accueillent avec un grand bonheur cette nouvelle. Du côté de Jean-Michel Aulas, on se satisfait bien sûr de pouvoir rouvrir les portes du Groupama Stadium. Mais via son compte Twitter, le président de l’Olympique Lyonnais n’a pas pu s’empêcher de râler, lui qui réclamait activement la reprise de la saison 2019-2020 de Ligue 1 durant l’été. « Et tout le monde applaudit au déconfinement pour la L1 sans rappeler que l’on aurait pu éviter la catastrophe économique qui s’annonce : horrible ! » a pesté le président de l’Olympique Lyonnais, pour qui il était clairement possible de reprendre la saison, à l’image de ce qui se fait en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en Italie. Reste maintenant à voir quelle sera la jauge maximale de spectateurs autorisés à prendre place dans les stades de Ligue 1. Réponse dans trois semaines…