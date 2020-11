OL : La Ligue 1 part dans tous les sens, De Sciglio adore ça

Dans : OL.

Prêté par la Juventus Turin, Mattia De Sciglio poursuit son adaptation à l’Olympique Lyonnais et à la Ligue 1. Un championnat dont l’Italien est déjà fan pour son côté imprévisible.

Toujours dans l’attente de sa première titularisation avec l’Olympique Lyonnais, Mattia De Sciglio observe son nouvel environnement. Le latéral polyvalent est apparu à deux reprises cette saison, pour seulement 26 minutes sur le terrain au total, un temps de jeu faible et pourtant suffisant pour découvrir les caractéristiques de la Ligue 1. Résultat, le joueur sous contrat avec la Juventus Turin décrit, comme beaucoup d’autres, un championnat physique et moins tactique que la Serie A. Mais ce que le renfort apprécie surtout, c’est le rythme et le côté imprévisible des matchs français. Des spécificités auxquelles De Sciglio ne s’attendait visiblement pas à son arrivée.

« Je connaissais la Ligue 1, je la suivais déjà un peu lors des dernières années. Mais en y jouant moi-même, je me suis rendu compte que c'était un championnat plus intense que ce que j'imaginais, a reconnu l’international italien en conférence de presse. Le championnat de France s'est beaucoup amélioré concernant la qualité, la densité physique. Par contre, par rapport à la Serie A, c'est un peu moins tactique, mais ça joue plus vite. C'est plus amusant. Ce qui compte c’est le jeu, il peut tout se passer à n’importe quel moment et c’est ce qui fait la beauté de ce championnat. » S'il continue de s'éclater en Ligue 1, De Sciglio finira peut-être par envisager de rester à l'OL.